П'ять областей України отримають обладнання для безперебійного зрошення

У межах ініціативи, який реалізується за підтримки уряду США через Програму АГРО, передбачено вісім поставок різноманітної техніки американського виробництва до п'яти областей України.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві зазначили, що нова техніка допоможе підвищити ефективність роботи насосних станцій, а також значно прискорить ремонт трубопроводів та обслуговування меліоративної інфраструктури.

Зокрема, державна установа "Українські гідромеліоративні системи" отримала п'ять потужних генераторів, які забезпечать додаткове резервне живлення Кіровоградської регіональної філії установи та гарантуватиме безперебійну роботу зрошувальних систем на площі понад 1400 гектарів.

Йдеться, що передане обладнання дозволить насосним станціям стабільно працювати навіть у разі перебоїв з електропостачанням, що є критично важливим для забезпечення поливу сільськогосподарських культур.

Генератори американських брендів Cummins та Generac були передані від Програми АГРО, що фінансується Урядом США.

