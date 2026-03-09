Україна залишається найбільшим постачальником соняшникової олії до Євросоюзу

Україна зберегла позицію найбільшого постачальника соняшникової олії до Європейського Союзу, хоча обсяги поставок були значно нижчими, ніж роком раніше.

Про це пише Latifundist.com.

За даними Європейської комісії, з 1 липня 2025 року до 1 лютого 2026 року країни ЄС імпортували трохи менше 1,04 млн т соняшникової олії, тоді як за аналогічний період попереднього року цей показник становив 1,28 млн т.

Із цього обсягу Україна поставила до ЄС 950 тисяч тон соняшникової олії.

За оцінками аналітиків Agrarmarkt Informations-Gesellschaft, це відповідає частці ринку майже 92%, пише сайт.

Водночас обсяги поставок були значно нижчими, ніж роком раніше, коли Україна експортувала до ЄС 1,2 млн т соняшникової олії. Причиною стало скорочення внутрішньої пропозиції сировини.

Урожай соняшнику в Україні скоротився з 13 млн т у 2024 році до 10,5 млн т у 2025 році, що призвело до зменшення обсягів переробки та обмежило експортний потенціал країни щодо соняшникової олії, говориться у повідомленні.

Крім того, російські атаки на інфраструктуру та портові потужності створювали додатковий тиск на логістику, хоча ринкові дані свідчать, що експортні потоки поступово стабілізувалися.

Другим і третім за значенням постачальниками соняшникової олії до ЄС стали Молдова та Сербія з частками ринку 5% та менше 2% відповідно.

Нагадаємо:

Іспанська асоціація молодих фермерів звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на запровадження Україною 10% мита на експорт насіння соняшнику, ріпаку та сої, що призвело до недобросовісної конкуренції на європейському ринку олії.

Раніше повідомлялося, що у лютому експорт рослинної олії залізницею через західні сухопутні переходи збільшилося, у той час, як транспортування олії у напрямку морських портів скоротилися.

Раніше повідомлялося, що зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.

Раніше асоціація "Укроліяпром" заявила, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

5 січня Росія вдарила по заводу у Дніпрі, що належить американській компанії. Внаслідок атаки на дороги вилилося 300 тонн олії.

У ніч з 24 на 25 грудня ніч росіяни нанесли удар по Іллічівському олійножировому комбінату у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel. Було пошкоджено ємність із рослинною олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку.

Внаслідок масованих атак останніми днями по інфраструктурі порту "Південний" (північніше Одеси) 24 грудня стався витік рослинної олії в акваторію, яку тимчасово перекривали до повної ліквідації наслідків витоку.