Через митні тарифи ціни у США вже почали зростати – CNN

Хоча вплив введених Трампом митних тарифів ще видно в офіційних споживчих цінах, і ціни на товари вже зростають, про що свідчать дані як приватного сектору, так і федерального уряду.

Про це пише CNN.

"Травневий індекс споживчих цін показав, що в кількох чутливих до тарифів категоріях відбулося зростання цін: ціни на побутову техніку зросли на 0,8% як у квітні, так і в травні, що є найвищим місячним приростом за останні чотири роки. Ціни на іграшки зростали другий місяць поспіль, підскочивши на 1,3% (що відповідає чотирирічному максимуму). Меблі, інструменти та спортивні товари продемонстрували прискорення зростання цін після постковідних років, коли ціни на них знижувалися", – пише CNN.

"За останні п'ять місяців ціни на житло та меблі прискорилися порівняно з січнем: на 1,1% у лютому, 2,1% у березні, 2,8% у квітні, 3,7% у травні та 4,7% у червні.

Високі тарифи на більшість товарів, що імпортуються до Америки, завдасть відчутного удару по споживачах через зростання цін. Однак економічні дані останніх місяців показали, що загальна інфляція залишається досить стриманою. Однак ціни зростають, і економісти кажуть, що це лише початок", – говориться у публікації.

CNN пояснює, чому поки споживачі не відчули підвищення цін повною мірою.

Зростання цін та прискорення інфляції є повільним. Основна частина тарифів не була оголошена або застосована до квітня або пізніше. Було багато випадків, коли оголошені тарифи відкладалися, раптово скасовувалися або несподівано збільшувалися чи зменшувалися в розмірі. Між тим, доставка вимагає часу: Морські перевезення вантажів з інших країн до США можуть займати від кількох тижнів до місяця, пояснює CNN.

Запаси були зроблені ще до запровадження тарифів – компанії робили їх з кінця минулого року, щоб випередити потенційні тарифи. Цього року ці зусилля з накопичення запасів різко зросли, пише CNN.

"Іноземні експортери беруть на себе частину додаткових витрат. Аналіз Goldman Sachs показує, що ця частка становить близько 20%, а це означає, що решта 80% вищих витрат від тарифів (які додаються до ціни оптових товарів, коли вони потрапляють на територію США) розподіляються між американським бізнесом та американськими споживачами", – говориться у публікації.

У кінцевому підсумку близько 70% прямих витрат на тарифи будуть перекладені на споживачів за рахунок більш високих цін. Та бізнес не поспішає це робити, хоча ціни на деякі товари вже зростають, і компанії попереджають про подальше зростання. "Зростання цін на товари відображається в даних по інфляції, але воно значною мірою затьмарюється такими факторами, як падіння цін на газ та подальше сповільнення зростання цін на послуги, зокрема, на оренду житла та житло. Таким чином, інфляційні дані до цього моменту залишалися досить приглушеними – поки що", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше CNN писав, що хоча рівень безробіття у США виглядає обнадійливо, але якщо проаналізувати статистику уважніше, то видно, що зайнятість у переробній промисловості знизилась, а зростання зайнятості було у секторах, які менше постраждали від тарифів. Зокрема, середня тривалість безробіття зросла з 21,8 тижня до 23 тижнів, зайнятість у промисловості знизилася.

Раніше повідомлялося, що повторні заявки на допомогу з безробіття в США зросли до максимуму з листопада 2021 року, що свідчить про зростання тривалого безробіття. Станом на 14 червня, кількість повторних заявок на допомогу з безробіття зросла до 1,97 млн — це найвищий показник за останні два з половиною роки.

Також раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп домігся ухвалення свого законопроєкту про податкові пільги та збільшення витрат, який має допомогти уникнути дефолту, але суттєво погіршить ситуацію з держборгом у довгостроковій перспективі.