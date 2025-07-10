Из-за таможенных тарифов цены в США уже начали расти - CNN

Хотя влияние введенных Трампом таможенных тарифов еще видно в официальных потребительских ценах, и цены на товары уже растут, о чем свидетельствуют данные как частного сектора, так и федерального правительства.

Об этом пишет CNN.

"Майский индекс потребительских цен показал, что в нескольких чувствительных к тарифам категориях произошел рост цен: цены на бытовую технику выросли на 0,8% как в апреле, так и в мае, что является самым высоким месячным приростом за последние четыре года. Цены на игрушки росли второй месяц подряд, подскочив на 1,3% (что соответствует четырехлетнему максимуму). Мебель, инструменты и спортивные товары продемонстрировали ускорение роста цен после постковидных лет, когда цены на них снижались", - пишет CNN.

"За последние пять месяцев цены на жилье и мебель ускорились по сравнению с январем: на 1,1% в феврале, 2,1% в марте, 2,8% в апреле, 3,7% в мае и 4,7% в июне.

Высокие тарифы на большинство товаров, импортируемых в Америку, нанесет ощутимый удар по потребителям из-за роста цен. Однако экономические данные последних месяцев показали, что общая инфляция остается достаточно сдержанной. Однако цены растут, и экономисты говорят, что это только начало", - говорится в публикации.

CNN объясняет, почему пока потребители не почувствовали повышение цен в полной мере.

Рост цен и ускорение инфляции является медленным. Основная часть тарифов не была объявлена или применена до апреля или позже. Было много случаев, когда объявленные тарифы откладывались, внезапно отменялись или неожиданно увеличивались или уменьшались в размере. Между тем, доставка требует времени: Морские перевозки грузов из других стран в США могут занимать от нескольких недель до месяца, объясняет CNN.

Запасы были сделаны еще до введения тарифов - компании делали их с конца прошлого года, чтобы опередить потенциальные тарифы. В этом году эти усилия по накоплению запасов резко возросли, пишет CNN.

"Иностранные экспортеры берут на себя часть дополнительных расходов. Анализ Goldman Sachs показывает, что эта доля составляет около 20%, а это означает, что остальные 80% высших расходов от тарифов (которые добавляются к цене оптовых товаров, когда они попадают на территорию США) распределяются между американским бизнесом и американскими потребителями", - говорится в публикации.

В конечном итоге около 70% прямых затрат на тарифы будут переложены на потребителей за счет более высоких цен. Но бизнес не спешит это делать, хотя цены на некоторые товары уже растут, и компании предупреждают о дальнейшем росте. "Рост цен на товары отражается в данных по инфляции, но он в значительной степени омрачается такими факторами, как падение цен на газ и дальнейшее замедление роста цен на услуги, в частности, на аренду жилья и жилье. Таким образом, инфляционные данные до этого момента оставались достаточно приглушенными - пока", - говорится в публикации.

Напомним:

Ранее CNN писал, что хотя уровень безработицы в США выглядит обнадеживающе, но если проанализировать статистику внимательнее, то видно, что занятость в перерабатывающей промышленности снизилась, а рост занятости был в секторах, которые меньше пострадали от тарифов. В частности, средняя продолжительность безработицы выросла с 21,8 недели до 23 недель, занятость в промышленности снизилась.

Ранее сообщалось, что повторные заявки на пособие по безработице в США выросли до максимума с ноября 2021 года, что свидетельствует о росте длительной безработицы. По состоянию на 14 июня, количество повторных заявок на пособие по безработице выросло до 1,97 млн - это самый высокий показатель за последние два с половиной года.

Также ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп добился принятия своего законопроекта о налоговых льготах и увеличении расходов, который должен помочь избежать дефолта, но существенно ухудшит ситуацию с госдолгом в долгосрочной перспективе.