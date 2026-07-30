У другому півріччі інфляція пришвидшиться – НБУ

Упродовж останніх місяців загальна інфляція сповільнилася, однак у другому півріччі вона пришвидшиться і повернеться до сповільнення у 2027 році.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

У червні споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% передусім завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування. Натомість базова інфляція надалі пришвидшувалася (до 8,1% р/р) та перевищувала траєкторію прогнозу НБУ.

"Останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними", – зазначив він.

Відповідно до оцінок НБУ в липні зростання споживчої інфляції відновилося, а базової – продовжилося. Прогноз передбачає їхнє подальше прискорення: до 10% та 9,2% відповідно за підсумками 2026 року.

Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди.

За прогнозом НБУ інфляція почне знижуватись у 2027 році (до 6,9%) та досягне цільового рівня 5% наприкінці 2028 року. Цьому сприятимуть поступове скорочення дефіцитів бюджету, послаблення тиску на ринку праці, очікуване нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці в міру зниження безпекових ризиків. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку України підвищило рівень облікової ставки з 15% до 15,5% річних.