"Прекрасний" закон Трампа рятує США від дефолту – і штовхає в боргову яму

Президент США Дональд Трамп домігся ухвалення свого законопроєкту про податкові пільги та збільшення витрат, який має допомогти уникнути дефолту, але суттєво погіршить ситуацію з держборгом у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Республіканці в Палаті представників підтримали закон, який подовжує дію податкових пільг, ухвалених ще у 2017 році, дозволяє більше витрачати на охорону кордону та армію, передбачає значні скорочення фінансування Medicare та Medicaid (програм медичного страхування), і водночас збільшить державний борг на трильйони доларів.

Очікується, що Трамп підпише закон найближчим часом.

У межах цього пакета законодавці також підвищили ліміт державного боргу з $36,1 трлн на ще $5 трлн, щоб уникнути дефолту, який міг статися вже наприкінці серпня або на початку вересня.

Однак у довгостроковій перспективі законопроєкт сприймається як погана новина для облігаційного ринку США та загального фінансового здоров’я країни. За оцінками незалежних експертів, він додасть $3,4 трлн до державного боргу за наступні 10 років.

Це ще більше посилить побоювання щодо надлишку облігацій та зниження попиту на держпапери США, що останнім часом сильно впливало на фінансові ринки.

Макроекономічний стратег компанії Wellington Management Майк Медеїрос сказав:

"Цей закон тільки підкреслює дві ключові проблеми з державними облігаціями: 1) постійний дефіцит бюджету та високий рівень боргу, і 2) інфляцію".

Компанія BlackRock ще в понеділок попередила, що іноземні інвестори вже втрачають інтерес до американського боргу.

Вони зауважили, що є реальний ризик, що попит на $500 мільярдів щотижневих запозичень США може зменшитися ще більше — це підвищить вартість запозичень.

За підрахунками Бюджетного управління Конгресу, законопроєкт зменшить податкові надходження на $4,5 трлн, скоротить витрати на $1,2 трлн й позбавить 10,9 мільйона людей державного медичного страхування протягом наступного десятиліття.

При цьому він стимулює економіку, дозволяючи бізнесу списувати витрати на обладнання та дослідження, а також надає інші податкові пільги.

Втім, деякі інвестори побоюються, що високий борг може звести нанівець весь економічний стимул, який Трамп називає "Одним Великим Прекрасним Законом".

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Нагадаємо:

Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся конфлікт навколо субсидій на десятки мільярдів доларів. Президент погрожує скасувати підтримку компаній бізнесмена.

Республіканська більшість у Сенаті США з невеликою перевагою проголосувала за розгляд "великого, красивого" податкового закону Трампа, який раніше критикував Ілон Маск.

Президент США Дональд Трамп не зацікавлений у спілкуванні з Ілоном Маском, який раніше був його союзником, на тлі гострого конфлікту щодо масштабного законопроекту про зниження податків.

1 липня Сенат США схвалив масштабний бюджетний законопроєкт, відомий як "один великий прекрасний закон".