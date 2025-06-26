В США фіксують найвищий рівень повторних заявок по безробіттю з 2021 року

Повторні заявки на допомогу з безробіття в США зросли до максимуму з листопада 2021 року, що свідчить про зростання тривалого безробіття.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міністерства праці США.

У тиждень, що завершився 14 червня, кількість повторних заявок на допомогу з безробіття зросла до 1,97 млн — це найвищий показник за останні два з половиною роки. Такий рівень перевищив прогнози економістів, опитаних Bloomberg.

Ріст повторних заявок означає, що все більше американців залишаються без роботи на тривалий період. Ця тенденція посилюється вже протягом останніх шести тижнів. Згідно з іншими джерелами, зокрема опитуванням Conference Board, кількість доступних вакансій впала до мінімуму з березня 2021 року.

Водночас первинні заявки на допомогу зменшилися до 236 тис за тиждень, що закінчився 21 червня. Це нижче прогнозів економістів. Середнє значення за чотири тижні впало до 245 тис, що свідчить про стабільно низький рівень звільнень.

Федеральна резервна система США поки що не знижує ставку, очікуючи на більше ясності. Голова ФРС Джером Пауелл заявив, що умови на ринку праці не потребують негайного реагування.