Через брак палива авіакомпанії скасовують десятки тисяч рейсів – ЗМІ

Європейські авіакомпанії замість підготовки до рекордного літнього сезону змушені скасовувати десятки тисяч рейсів – через війну в Ірані континент не може отримати 20% авіапалива.

Про це пише Bloomberg.

"Європейські авіакомпанії скасовують десятки тисяч рейсів. Проблема полягає в авіаційному паливі, яке через війну на Близькому Сході стало найбільшою болючою точкою на нафтовому ринку", – говориться у публікації.

Лише цього тижня компанія Deutsche Lufthansa AG скасувала 20 тисяч збиткових рейсів на короткі відстані зі свого розкладу.

Авіакомпанія KLM заявила, що через зростання цін на паливо скоротить кількість рейсів з Амстердама на 80 у обидва боки, а EasyJet попередила, що через війну в Ірані може зазнати збитків у першому півріччі.

Нафтопереробні заводи в Перській затоці, які зазвичай постачають близько 20% авіаційного палива для Європейського Союзу, виявили, що їхні вантажі застрягли за протокою Ормуз. Багато об'єктів було пошкоджено, тому невідомо, чи повернеться постачання до нормального рівня.

Авіакомпанії заявляють, що наразі дефіциту немає, але безсумнівно, що вони відчувають вплив шалених цін на авіаційне паливо, які дорівнюють 196 доларам за барель, пише Bloomberg.

"Європа перебуває у вразливому становищі, оскільки її нафтопереробні заводи вже багато років поспіль один за одним закриваються, не витримуючи конкуренції з більшими та ефективнішими підприємствами в Азії. Однак у нинішній кризі малоймовірно, що цей регіон прийде на допомогу", – зазначено у публікації.

Нафтопереробні підприємства в Азії скорочують обсяги виробництва палива, оскільки закриття Ормузької протоки обмежило їхні поставки сирої нафти.

Як наслідок, у регіоні виникли власні проблеми з паливом, і Китай уже обмежує експорт дизельного палива та бензину, щоб забезпечити внутрішнє постачання.

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. — великий експортер авіаційного палива зі свого гігантського нафтопереробного заводу в Джамнагарі — ухвалила рішення збільшити виробництво скрапленого газу для побутового використання та опалення, зменшивши випуск інших продуктів.

Європейська нафтова промисловість робить все можливе, щоб пристосуватися до ситуації.

Нафтопереробний завод Shell Plc у Нідерландах, найбільший на континенті, максимально збільшує виробництво авіаційного палива.

Але цей завод, як і інші нафтопереробні підприємства по всьому світу, також змушений шукати заміну нафті з Близького Сходу і платити за це будь-яку необхідну надбавку, зауважує Bloomberg.

У той же час новий мега-нафтопереробний завод у Нігерії досяг своєї повної потужності у 650 тис. барелів на добу лише за кілька тижнів до початку війни. Він вже збільшив поставки авіаційного палива до Європи до безпрецедентного рівня.

Однак, оскільки імпорт авіаційного палива на континенті зазвичай зростає протягом літніх місяців, завдання щодо заміни нафти з Близького Сходу стає дедалі складнішим, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що світ втратив понад 50 мільярдів доларів вартості сирої нафти, яка не була видобута відтоді, як майже 50 днів тому почалася війна з Іраном, і наслідки цієї кризи відчуватимуться ще місяцями, а то й роками.

Європейська комісія закликала уряди країн Євросоюзу бути готовими до тривалих перебоїв на енергетичних ринках унаслідок війни в Ірані.

Видання Financial Times, посилаючись на організацію Airports Council International Europe, написало раніше, що європейські аеропорти стикнуться з системним дефіцитом авіаційного палива, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита протягом трьох тижнів.

Провідна авіакомпанія Німеччини Lufthansa вже скасує 20 тисяч рейсів з червня по жовтень 2026 року, щоб заощадити авіаційне пальне на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною США та Ізраїлю з Іраном.

Ryanair попередила, що може бути змушена скасовувати рейси, якщо виникне ризик для постачання пального.