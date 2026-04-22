Lufthansa скасує 20 тисяч рейсів, щоб заощадити пальне: які напрямки

Провідна авіакомпанія Німеччини Lufthansa скасує 20 тисяч рейсів з червня по жовтень 2026 року, щоб заощадити авіаційне пальне на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною США та Ізраїлю з Іраном.

Про це повідомляє DW з посиланням на пресреліз найбільшої в Європі авіакомпанії.

Представники Lufthansa вважають, що скасування цих рейсів дозволить заощадити понад 40 тисяч тонн пального.

При цьому ефективність авіакомпанії, що оцінюється в доступних пасажиро-кілометрах (цей показник дорівнює кількості доступних місць, помноженій на кількість кілометрів, пройдених транспортним засобом), зменшиться менше ніж на один процентний пункт.

Цього, як стверджують у Lufthansa, вдасться досягти за рахунок скорочення ближньомагістральних "нерентабельних маршрутів із Франкфурта-на-Майні та Мюнхена при одночасному розширенні існуючих рейсів із Цюриха, Відня та Брюсселя". Зміни торкнуться і шостого хабу компанії — у Римі.

Назвати рейси, які не виконуватимуться з червня по жовтень, у Lufthansa пообіцяли наприкінці квітня.

При цьому компанія вже зараз скасовує рейси, заплановані на дати до 31 травня. Наприклад, 20 квітня Lufthansa скасувала перші 120 щоденних рейсів. Зокрема, тимчасово припинено перельоти з Франкфурта-на-Майні до польських міст Бидгощ і Жешув, а також до норвезького Ставангера.

Нагадаємо:

13 квітня у Німеччині було скасовано чимало рейсів Lufthansa через черговий страйк пілотів.