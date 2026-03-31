Наслідки війни в Ірані: Єврокомісія закликала готуватися до тривалих перебоїв на енергоринках

Європейська комісія закликала уряди країн Євросоюзу бути готовими до тривалих перебоїв на енергетичних ринках унаслідок війни в Ірані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву єврокомісара з енергетики Дана Йоргенсена.

Європа сильно залежить від імпортного пального, що робить її вразливою до впливу конфлікту на Близькому Сході. Європейські ціни на бензин зросли більш ніж на 70% з початку війни між США та Ізраїлем з Іраном 28 лютого.

Поставки сирої нафти та природного газу до ЄС безпосередньо не постраждали від закриття Ормузької протоки, оскільки Європа імпортує більшість цих джерел енергії від постачальників за межами Близького Сходу.

Йоргенсен сказав, що Брюссель особливо стурбований постачанням до Європи таких нафтопродуктів, як реактивне пальне та дизельне пальне. Аналітики кажуть, що авіаційне пальне наразі є найбільш вразливим європейським енергоносієм.

У своєму листі до міністрів країн ЄС від 30 березня Йоргенсен рекомендував уникати заходів, які б обмежували торгівлю нафтопродуктами або перешкоджали виробництву на європейських нафтопереробних заводах.

"Державам-членам рекомендується відкласти будь-яке неаварійне технічне обслуговування нафтопереробних заводів", – сказав він.

Нагадаємо:

28 березня президент Володимир Зеленський заявив, що на постачання дизелю та бензину на всю державу, зокрема, армію, необхідно 700 тис. тон на місяць, об'єми на рік становлять 7,2–7,4 млн тон, і є домовленності про забезпечення дизельним пальним на рік.