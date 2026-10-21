Бюджетний комітет рекомендував проєкт Держбюджету-2027 до першого читання – Підласа

Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглянув 5236 поправок народних депутатів до проєкту Держбюджету на 2027 рік і рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Про це повідомила голова парламентського комітету Роксолана Підласа.

"Бюджетний комітет опрацював 5236 поправок і перетворив їх у 83 бюджетні висновки. У законопроєктах про бюджет депутати подають правки до першого читання, тому основні зміни комітет пропонує уряду врахувати при доопрацюванні проєкту до другого читання", – зазначила вона.

За її словами, розгляд проєкту державного бюджету Верховною Радою у першому читанні очікується орієнтовно 28 жовтня.

Запропоновані зміни стосуються національної безпеки та оборони, освіти і науки, охорони здоров'я, місцевих бюджетів та регіонального розвитку, підтримки економіки, соціального захисту та державного управління.

Серед іншого бюджетні висновки пропонують дозволити у 2027 році аукціони великої приватизації з пониженням стартової ціни, що дасть змогу продати збиткові активи, наприклад Одеський припортовий завод та Сумихімпром.

А також не виплачувати "Національний кешбек" з програми підтримки виробництва та підприємництва та переглянути доцільність фінансування програми з державного бюджету.

Залишки освітньої субвенції рекомендовано спрямовувати до спецфонду Міністерства освіти на оперативні освітні потреби протягом року.

Тим часом пропонується компенсувати аграріям до 75% вартості будівництва ферм для корів, кіз та овець, під'їзних шляхів і об'єктів переробки молока. А також – гарантувати фрахтувальникам, операторам і власникам суден компенсацію воєнної шкоди в територіальному морі та акваторіях відкритих портів України.

У сфері оборони комітет доручив уряду опрацювати до другого читання бюджету: питання підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, можливість збільшення обсягу державних гарантій для підприємств оборонно-промислового комплексу у два рази, до 60 млрд грн.

Також уряд має опрацювати можливість збільшення видатків на будівництво та придбання житла для військових Збройних Сил України, створення нової субвенції місцевим бюджетам для забезпечення центрів підготовки громадян до національного спротиву.

У сфері освіти і науки комітет додав майже 27 млн грн на оплату праці педагогів, які проводять НМТ.

Комітет доручив уряду розглянути можливість збільшення субвенції місцевим бюджетам на майстерні для закладів професійної та фахової передвищої освіти і на укриття в школах та садочках, а також передбачити кошти на енергонезалежність шкіл (субвенція місцевим бюджетам) та закладів фахової та вищої освіти.

Комітет доручив уряду збільшити на 700 млн грн видатки для наукової діяльності установ Національної академії наук й додати 10 млн грн для фінансування Української академії лідерства.

Уряду доручають "знайти кошти на пілотний проект реформи оплати праці вчителів".

У сфері охорони здоров'я комітет додав 150 млн грн на закупівлю лікарських засобів для аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань, Комітет доручив уряду знайти фінансування на ліки для пацієнтів з ахондроплазією та м'язовою дистрофією Дюшена та на медичні вироби для клінічної лікарні "Феофанія".

Також комітет доручив уряду знайти додаткові гроші на проведення остеоінтегративного протезування ветеранів.

Для місцевих бюджетів та регіонального розвитку комітет доручив уряду опрацювати питання зарахування 4% податку на доходи фізичних осіб (крім військового ПДФО) до бюджетів громад та відповідно збалансувати цю поправку, оскільки держбюджет втрачає 18,2 млрд грн.

Уряд має розглянути можливість не вилучати реверс з місцевих бюджетів. Також комітет доручив уряду збільшити на 118 млн грн субвенцію місцевим бюджетам на виконання повноважень районними радами.

Уряд має збільшити видатки на компенсацію за знищене житло, а також вишукати ресурс для завершення проектів (об'єктів) у сфері освіти та охорони здоров'я, розпочатих у попередні роки коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Комітет доручив уряду додатково спрямувати на гуманітарне розмінування 100 млн грн. А такоє – опрацювати питання збільшення підтримки виробників с/г продукції, передбачивши підтримку виробників з територій ризикованого землеробства через бойові дії, а також збільшення обсягу надання пільгових кредитів фермерам.

Комітет доручив уряду розглянути можливість збільшення програми страхування воєнних ризиків (зараз передбачено всього 1 млрд грн по загальному фонду) і розглянути можливості започаткування нового напряму державної підтримки - логістики сільськогосподарської продукції в умовах підвищеного ризику,.

"Йдеться про перевезення сільськогосподарської продукції з прифронтових територій на безпечні території", – пояснила голова комітету.

У сфері соціального захисту Комітет доручив уряду провести інвентаризацію законодавчих актів, в яких прожитковий мінімум та мінімальна зарплата використовуються для розрахунку складових оплати праці, штрафів та інших виплат.

"Це потрібно, щоб відв'язати всі виплати від прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати та мати можливість привести ці величини у відповідність до реальності", – каже Підласа.

У сфері державного управління Комітет доручив уряду розглянути можливість збільшити видатки Міністерства закордонних справ для закордонних дипломатичних установ та передбачити кошти для Державної митної служби на ремонт сканерів.

"Бюджетний комітет підходить до правок реалістично, з повним розумінням стану державного бюджету і в 2026-му, і в 2027 році. Дефіцит в більшості покривається за рахунок партнерів, і будь-яка додаткова витрата без джерела лише збільшує цю потребу", – зазначила Підласа.

"Тому ми не записували в бюджет цифри, які потім не буде чим виконати. Там, де потреба очевидна, комітет дав уряду доручення знайти ресурс до другого читання", – пояснила вона.

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