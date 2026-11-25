Верховна Рада тимчасово зупинила стягнення податкових боргів із низки державних енергетичних та видобувних підприємств: законопроєкт ухвалили у першому читанні.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Для збереження та забезпечення сталої роботи державних вугледобувних і уранодобувних підприємств Рада ухвалила закон №16179, говориться у повідомленні. За закопроєкт віддали голоси 268 народних депутатів, його ухвалено за основу.

Документ передбачає відтермінування заходів із погашення податкового боргу для цих підприємств на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

Йдеться про держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Добропіллявугілля-видобуток", "Львіввугілля", "Волиньвугілля", "Регіональні електричні мережі".

Законопроєкто пропонує внести до Податкового кодексу України новий пункт, згідно з яким тимчасово, до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану контролюючі органи не здійснюють заходи з погашення податкового боргу щодо цих підприємств.

Нагадаємо:

Раніше уряд схвалив законопроєкт про тимчасовий мораторій на стягнення податкового боргу державних вугле- та урановидобувних підприємств.

Уряд вніс до парламенту законопроєкт про передачу з державної у комунальну власність нерухомості державних вугільних підприємств, які перебувають у процесі ліквідації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації і підготувало пропозиції до програми дій уряду.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що передасть до Фонду державного майна державні шахти і разом з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міністерство працює над відповідними змінами до законодавства.