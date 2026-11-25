Рада легалізувала криптовалюту і вирішила, як її оподатковувати
Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про нові правила для ринку криптовалют.
Про це Верховна Рада України повідомляє у Телеграм-каналі.
За № законопроєкт 10225-д проголосував 271 народний депутат
Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні".
"Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами", – говориться у повідомленні.
"Нарешті ми зробили те, що 35 років не було можливо. І сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет", – написав у Телеграм заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Закон передбачає податкові зобов'язання для операцій з віртуальними активами, зокрема оподаткування прибутку від їх продажу, з урахуванням витрат на придбання чи створення.
Железняк нагадує, що закон вступить у силу з липня 2027-го року. До 2028 року буде діяти пільгова ставка 5%+5% від всього обсягу, далі – 18%+5%.
Відсутність чітких норм для ринку криптовалют сприяє використанню віртуальних активів у незаконних операціях, зокрема приховуванні доходів, відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та ухиленні від податків, зазначали раніше автори законопроєкту.
Врегулювання ринку криптовалют – одне із зобов'язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.
Нагадаємо:
У вересні 2025 року Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.
4 листопада цього року нардепи вже повідомляли про підтримку законопроєкту Податковим комітетом Ради перед другим читанням.
Водночас 5 листопада стало відомо, що НБУ виступив проти ухвалення законопроєкту № 10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів перед другим читанням.
Основними ризиками Нацбанк вважав неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини й невірні вимоги, а також ризики монополізації та корупції під час авторизації.
Податковий комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.