Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про нові правила для ринку криптовалют.

Про це Верховна Рада України повідомляє у Телеграм-каналі.

За № законопроєкт 10225-д проголосував 271 народний депутат

Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні".

"Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, передбачає порядок оподаткування операцій із віртуальними активами", – говориться у повідомленні.

"Нарешті ми зробили те, що 35 років не було можливо. І сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет", – написав у Телеграм заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Закон передбачає податкові зобов'язання для операцій з віртуальними активами, зокрема оподаткування прибутку від їх продажу, з урахуванням витрат на придбання чи створення.

Железняк нагадує, що закон вступить у силу з липня 2027-го року. До 2028 року буде діяти пільгова ставка 5%+5% від всього обсягу, далі – 18%+5%.

Відсутність чітких норм для ринку криптовалют сприяє використанню віртуальних активів у незаконних операціях, зокрема приховуванні доходів, відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та ухиленні від податків, зазначали раніше автори законопроєкту.

Врегулювання ринку криптовалют – одне із зобов'язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо:

У вересні 2025 року Рада підтримала законопроєкт у першому читанні.

4 листопада цього року нардепи вже повідомляли про підтримку законопроєкту Податковим комітетом Ради перед другим читанням.

Водночас 5 листопада стало відомо, що НБУ виступив проти ухвалення законопроєкту № 10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів перед другим читанням.

Основними ризиками Нацбанк вважав неконтрольований допуск іноземних токенів, регуляторні прогалини й невірні вимоги, а також ризики монополізації та корупції під час авторизації.

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.