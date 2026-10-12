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До спецфонду Міноборони спрямують додаткові кошти – Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу

Андрій Муравський — 12 жовтня, 14:56
До спецфонду Міноборони спрямують додаткові кошти – Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу
Міністерство оборони України

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила зміни до Бюджетного кодексу – кошти від оформлення експорту зброї та товарів подвійного призначення буде спрямовано у спецфонд Міноборони.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Плата за експорт зброї – на потреби армії: ухвалили в 1 читанні законопроект

Сьогодні Рада в першому читанні підтримала зміни до Бюджетного кодексу", – написала вона у Facebook.

"Гроші, які експортери зброї та товарів подвійного призначення платять за оформлення документів, будуть повністю зараховуватись у спецфонд Міноборони на:

закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки (50%),

виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (50%)", – зазначила Підласа.

У липні 2026 року Кабінет Міністрів України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї до держав-партнерів у форматі Drone Deal. В першу чергу зброя надходить до Сил оборони, а у разі перевищення виробничих потужностей – на експорт.

"Зміни до кодексу визначають, що частин від експортного контракту сплачуються за дозвіл на експорт і передаються на потреби Сил оборони. Зараз ця частина – 20% від експортного контракту, але уряд думає над можливістю зменшення відсотка", – додала голова парламентського комітету.

Нагадаємо:

Народні депутати подали 5236 поправок до проєкту держбюджету на 2027 рік, що найбільше щонайменше за 24 роки, однак дві третини з них голова бюджетного комітету Роксолана Підласа називає "законодавчим спамом".

Кабінет міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2027 рік, його передали на розгляд Верховній Раді.

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