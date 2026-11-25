Рада ухвалила рішення прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про відокремлення діяльності з виробництва електричної енергії оператора газотранспортної системи.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Законодавча ініціатива уряду спрямована на створення правових умов для відокремлення діяльності з виробництва електричної енергії від діяльності з транспортування природного газу відповідно до міжнародних зобов'язань України та вимог сертифікації ОГТСУ, зазначено у повідомленні.

Першого січня 2027 року завершується строк, протягом якого ОГТСУ має право здійснювати виробництво електричної енергії з природного газу.

Для врегулювання цього питання законопроєктом пропонується створити окреме, незалежне від ОГТСУ господарське товариство зі 100-відсотковою державною часткою у статутному капіталі.

Воно отримає майна, права та обов'язки, пов'язані із виробництвом електричної енергії.

Процедуру виділу пропонують спростити та визначити механізм правонаступництва за відповідними договорами. А такоєж – врегулювати земельні та майнові відносини шляхом внесення змін до Земельного кодексу України та закону "Про трубопровідний транспорт".

"Запропоновані законодавчі зміни дозволять зберегти наявні потужності розподіленої генерації, забезпечити подальшу експлуатацію генеруючих активів, зокрема отриманих у рамках міжнародної допомоги, та мінімізувати ризики припинення їх роботи", – говориться у повідомленні.

Як пише спеціалізоване видання ExPro, генерацію планують виділити в окреме державне товариство, яке надалі має увійти до групи "Нафтогаз".

Міненерго вже ухвалило рішення створити окреме товариство. У розподільчому балансі визначать, яке майно, права та зобов'язання перейдуть до нового товариства. Воно також має стати правонаступником ОГТСУ за договорами закупівлі обладнання, робіт і послуг для генерації.

Державне обладнання передаватимуть новому товариству в користування за рішенням Міненерго. Для передачі обладнання, отриманого як міжнародна допомога, також потрібна згода донорів, пояснили в ОГТСУ. Законопроєкт забороняє приватизацію переданого державного майна.

Відокремлення генерації від ОГТСУ має забезпечити подальшу роботу 382 MW новозбудованих потужностей розподіленої газової генерації, заявив раніше перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо:

Регулятор призначив Українську енергетичну біржу другим в Україні номінованим оператором ринку електричної енергії (NEMO).

Раніше уряд завершив формування наглядових рад "Енергоатому" та "Оператора ГТС України": призначено двох незалежних членів наглядової ради "Енергоатома" та представника держави – у наглядовій раді "Оператора ГТС України".