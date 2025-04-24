Британія запровадила 150 нових санкцій проти Росії: що під обмеженням

Вранці 24 квітня Велика Британія оголосила про новий пакет з 150 санкцій проти Росії.

Про це пише Politico.

Зазначається, що цей пакет в основному спрямований на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор, які використовувалися для керування безпілотниками під час війни проти України, а також передачу технологій, що використовуються у виробництві товарів високого пріоритету. Сюди входять електронні елементи, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як "критичні" для російського військового розвитку.

Також забороняється експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, щоб обмежити військовий і промисловий потенціал Росії.

Велика Британія також заборонила доступ до країни іншим технологіям, включаючи програмне забезпечення, здатне шукати та розробляти нові нафтові та газові свердловини.

"Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації", — сказав заявив молодший міністр у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Великої Британії Стівен Дауті.

Нагадаємо:

"Пошта Росії" перейшла на ручне сортування листів і почала затримувати доставку кореспонденції на місяць і більше навіть у межах одного регіону. Це сталося через західні санкції, внаслідок яких частина іноземного обладнання перестала працювати.