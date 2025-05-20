Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії

20 травня Рада ЄСзатвердила 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це у мережі Х повідомила висока представниця ЄС Кая Каллас.

"ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини", – написала вона.

Каллас додала, що ЄС готує ще більше санкцій проти Росії. "Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – запевнила вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Каллас наголосила, що до засідання міністрів закордонних справ ЄС у травні 2025 будуть зібрані всі пропозиції щодо 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ. "Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, щоб додати в нього тіньовий флот та різні інші елементи та "зібрати" його до Ради міністрів закордонних справ у травні", – заявила висока представниця ЄС.

Як повідомлялося, до 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Раніше Франція закликала ЄС запровадити "найжорсткіші санкції" проти Росії.

Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого – у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.

Раніше також повідомлялося, що Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (ЄП) схвалив підвищення мит на деякі російські та білоруські сільськогосподарські товари на 50%. Добрива також підлягають поступовому підвищенню тарифів.