Британія оголосила широкомасштабні санкції проти Росії: кого торкнуться

Велика Британія 20 травня оголосила про новий широкомасштабний пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на останні удари РФ проти невинних українців.

Про це повідомляє уряд країни.

"Оскільки президент Путін безжально посилює свої удари проти невинних українців, Велика Британія посилює тиск, запроваджуючи цілу низку з 100 нових санкцій", – йдеться в повідомленні уряду.

100 нових санкцій поширюються на російський військовий, енергетичний та фінансовий сектори, а також на тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

Велика Британія та її партнери також працюють над посиленням ліміту цін на нафту, що ще більше обмежує критично важливі доходи від нафти для військової машини Путіна.

За словами уповноваженого президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислава Власюка, санкції спрямовані на ключові елементи російської воєнної машини та глобальні мережі, які допомагають їй виживати в умовах обмежень.

За його інформацією, санкції спрямовані:

вперше після України проти капітанів танкерів,

проти російських виробників озброєння: підприємств, які постачають дрони, ракети, танки, авіаційні запчастини для війни проти України

проти суден "тіньового флоту", задіяних в обході нафтового ембарго та схемах прихованого експорту російської нафти

проти компаній та фізичних осіб у третіх країнах (Китай, Ізраїль, Киргизстан, Туреччина), які допомагають Росії отримувати товари і технології в обхід санкцій.

Серед цілей запроваджених сьогодні санкцій – Джон Майкл Ормерод, громадянин Великої Британії, який закуповував кораблі для тіньового флоту РФ

Нагадаємо:

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

24 квітня Велика Британія оголосила про новий пакет зі 150 санкцій проти Росії.