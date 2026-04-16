Україна отримала понад мільярд доларів від Британії за рахунок активів РФ

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє Міністерство Фінансів.

У Мінфіні запевняють, що кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності.

Перші два транші від Британії в межах ERA Україна отримала в березні та квітні 2025 року. Їхній загальний обсяг становив 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

Загальний обсяг всього кредиту ERA від G7 становить 50 млрд дол. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Фінансування за програмою надається Україні на 30 років.

Нагадаємо:

1 березня 2025 року Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в межах G7 ERA на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України. Сама ініціатива ERA діє з 2024 року.

На початку 2026 року Японія почала надавати Україні транші в межах G7 ERA. Найбільший з них надійшов 1 квітня та становив 1,3 млрд дол.