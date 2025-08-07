Нехватка хранилищ для хранения картофеля давит на его цену - ассоциация

Цена на картофель в Украине почти ежегодно обваливается, ведь собранный урожай негде хранить, поэтому производители вынуждены быстро реализовывать картофель.

Об этом рассказала исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко, пишет EastFruit.

"Цены на картофель обычно обваливают незарегистрированные хозяйства, которые не платят налоги. Как правило, они обрабатывают от 1 до 5 га земли, но их много. поэтому они влияют на цены, которые невыгодны профессиональным картофелеводам", - говорит Самойличенко.

По ее словам, украинский рынок картофеля требует упорядочения и ведения официальной статистики.

В ассоциации сообщают, что глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев провел встречу с представителями агроассоциаций. Идет разговор о возможности компенсации строительства хранилищ и переработки, но этот вопрос сейчас еще только на этапе разработки.

Кроме того, что в Украине не хватает овощехранилищ, часть работающих складов уничтожена российскими ударами.

Так, как сообщает УАИК, недавно на Черниговщине в результате ракетного обстрела уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, сортировочный цех. Потери агропредприятия превышают 50 миллионов гривен.

Между тем прогноз цены на картофель в УАИК неоднозначный, сообщает EastFruit.

Оптовая рыночная цена или упадет, или будет держаться на уровне импортируемой цены на картофель, в пределах 20 грн/кг, ведь все равно будет наблюдаться определенный дефицит картофеля на внутреннем рынке.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года.

До того аналитики фиксировали очередной рост цен на картофель урожая прошлого года. При чем несмотря на рост стоимости, спрос на прошлогодний картофель оставался достаточно высоким.

Ранее сообщалось, что в Киевской области российские оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех.

Ранее тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявлял, что общий дефицит помещений для хранения овощей в Украине составляет более 1,1 миллиона тонн. По его словам, из-за войны потеряно более 281 тысячи тонн единовременного хранения. Сегодня 35% урожая овощей не доезжает до потребителя - просто из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

Коваль также заявил, что для эффективного хранения урожая в Украине необходимо возвести современные овощехранилища, которые смогут вмещать от 10 000 до 20 000 тонн продукции в каждой области.

Также ранее сообщалось, что фермерское хозяйство с департаментом агропромышленного развития Сумской ОГА инициировало создание в регионе овощехранилища на тысячу тонн.