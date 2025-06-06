Картопля минулорічного врожаю різко подорожчала

В Україні знову зростають ціни на картоплю.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

Аналітики проєкту фіксують чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Станом на сьогодні, ціна на торішню картоплю в Україні коливається в межах 18–28 грн/кг ($0,43–0,68/кг), що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чергове подорожчання експерти пояснюють фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку. Учасники ринку говорять про загальне скорочення пропозиції продукції на внутрішньому ринку.

Водночас, незважаючи на зростання вартості, попит на торішню картоплю залишається досить високим, говориться у публікації.

Торішня картопля в Україні продається вже на 24% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року, додає EastFruit.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 13-23 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня. Аналітики назвали причиною зниження цін збільшення пропозиції як імпортної, так і місцевої картоплі.

До того українські фермери продавали картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня. Знижувати відпускні ціни виробників змушував вкрай низький попит і суттєве збільшення некондиційної продукції на ринку.