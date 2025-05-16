Boeing намагається уникнути суду за авіакатастрофи 737 MAX – шукає угоду з прокуратурою

Компанія Boeing досягла попередньої домовленості з Міністерством юстиції США, аби уникнути судового переслідування у справі про шахрайство. Її пов’язують із двома катастрофами літаків 737 MAX, внаслідок яких у 2018–2019 роках загинули 346 людей.

Про це пише Reuters.

Угода передбачає відмову від судового розгляду обвинувачень у тому, що авіавиробник ввів в оману американських регуляторів щодо важливої системи управління польотом. Остаточне рішення має ухвалити суддя. Якщо домовленість буде затверджена, вона дозволить Boeing уникнути визнання провини.

Це рішення викликало обурення серед родин загиблих. Під час зустрічі з прокурорами адвокат родичів Пол Кассел заявив: "Я думаю, що це жахлива угода".

У грудні суд у Техасі відхилив попередню угоду про визнання вини через спір щодо незалежного наглядача. Після цього Boeing переглянув свою позицію і наразі більше не погоджується на визнання провини, про що повідомили прокурори.

У липні компанія вже погоджувалась визнати себе винною у шахрайській змові й була готова заплатити до 487,2 млн дол штрафу. Остаточна угода досі перебуває на стадії обговорення.

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Нагадаємо:

Під час візиту Дональда Трампа до Катару державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.

Компанія Boeing повідомила про річний збиток у розмірі 11,83 млрд дол, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних і оборонних підрозділах і наслідками руйнівного страйку робітників заводу на західному узбережжі США.