Boeing пытается избежать суда за авиакатастрофы 737 MAX - ищет сделку с прокуратурой

Компания Boeing достигла предварительной договоренности с Министерством юстиции США, чтобы избежать судебного преследования по делу о мошенничестве. Его связывают с двумя катастрофами самолетов 737 MAX, в результате которых в 2018-2019 годах погибли 346 человек.

Об этом пишет Reuters.

Соглашение предусматривает отказ от судебного рассмотрения обвинений в том, что авиапроизводитель ввел в заблуждение американских регуляторов относительно важной системы управления полетом. Окончательное решение должен принять судья. Если договоренность будет утверждена, она позволит Boeing избежать признания вины.

Это решение вызвало возмущение среди семей погибших. Во время встречи с прокурорами адвокат родственников Пол Кассел заявил: "Я думаю, что это ужасная сделка".

В декабре суд в Техасе отклонил предварительное соглашение о признании вины из-за спора о независимом наблюдателе. После этого Boeing пересмотрел свою позицию и пока больше не соглашается на признание вины, о чем сообщили прокуроры.

В июле компания уже соглашалась признать себя виновной в мошенническом сговоре и была готова заплатить до 487,2 млн долл штрафа. Окончательное соглашение до сих пор находится на стадии обсуждения.

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Напомним:

Во время визита Дональда Трампа в Катар государственная авиакомпания Qatar Airways подписала контракт с Boeing на поставку 160 самолетов.

Компания Boeing сообщила о годовом убытке в размере 11,83 млрд долл, крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих и оборонных подразделениях и последствиями разрушительной забастовки рабочих завода на западном побережье США.