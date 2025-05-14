Найбільша угода Boeing: Qatar Airways купить 160 літаків

Під час візиту Дональда Трампа до Катару державна авіакомпанія Qatar Airways підписала контракт із Boeing на постачання 160 літаків.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що церемонія відбулася в Досі за участі президента США та еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані.

"Це понад 200 мільярдів доларів, але 160 у перерахунку на літаки — це фантастика. Це рекорд, і мої вітання компанії Boeing. Випускайте ці літаки, випускайте їх", — заявив Трамп.

За словами Трампа, гендиректор Boeing Келлі Ортберг, який підписав угоду з гендиректором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром, сказав: "Це найбільше замовлення літаків в історії Boeing, і це добре".

Моделі літаків, які входять до угоди, поки не розкриваються. Неясно також, чи замовлення вже підтверджене з депозитом і зобов’язаннями, чи йдеться лише про опціони.

Boeing більше не публікує офіційні ціни, але згідно з останніми даними, контракт на 160 літаків 777X може коштувати близько 70 млрд дол. Водночас аналітики зазначають, що під час великих угод авіакомпанії зазвичай отримують значні знижки.

Нагадаємо:

Літак, який Катар дарує президенту США Дональду Трампу, зрештою буде коштувати не заявлені 400 мільйонів доларів, а понад мільярд.