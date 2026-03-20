На Одещині пошкодшено два іноземні судна з зерном: Росія била дронами
На Одещині Росія атакувала два судна з зерном
На Одещині внаслідок нічної атаки 20 березня російські ударні безпілотники пошкодили два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Постраждали двоє людей, їм надана медична допомога.
На момент удару судна перебували біля причалів і були завантажені зерном. Попри це, судна залишаються на плаву.
Також пошкоджено адміністративні будівлі.
"На території виникла пожежа, займання оперативно локалізували рятувальники.
На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків", - зазначив Кулеба.
