У порту Чорноморська портові послуги надаватимуть через Prozorro.Продажі

У порті Чорноморська портові послуги надаватимуть через Prozorro.Продажі

Державне підприємство "Чорноморський морський торговельний порт" уперше оголосило у системі Prozzoro.Продажі онлайн-аукціон з перевантаження мінеральних добрив.

Аукціон відбувається в межах запуску пілотного проєкту із впровадження відкритих торгів на доступ до портових потужностей – причалів, складів та супутніх послуг.

Торги проходитимуть на підвищення ціни. Аукціон заплановано на 25 березня 2026 року. Для участі необхідно зареєструватися на одному з акредитованих електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати цінову пропозицію.

Пілотний проєкт передбачає надання через аукціон послуг з перевантаження імпортних мінеральних добрив (окрім карбаміду) навалом та/або в біг-бегах. Для пілоту обрано саме цей вантаж як традиційно сильний і затребуваний напрямок для Чорноморського порту.

Предметом аукціону фактично є робота крана, а доступ до причалів компенсується переможцем окремо – залежно від типу вантажу.

Нагадаємо:

Конкурсна комісія передала на перевірку пакети документів в межах конкурсу з визначення концесіонера для Першого та Контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.