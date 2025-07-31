"Азовмаш" не зміг стягнути з Росії 19,5 мільйонів доларів за втрачене майно

Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ "Азовмаш" у позові до РФ про стягнення збитків на суму 19,5 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна.

Мова йшла про відшкодування втрат, спричинених військовою агресією у Маріуполі, де підприємство втратило майнові активи та зазнало упущеної вигоди.

Суд в рамках розгляду справи про стягнення збитків на суму 19 514 415,29 доларів, встановив, що ТОВ "Азовмаш", яке займалося торгівлею продукцією підприємств групи "Азовмаш" у Маріуполі, не надало достатніх доказів реальності заявлених збитків, пише агентство.

"Зокрема, інвентаризаційний опис від 01.12.2022 року не підтвердив фактичної наявності втраченого майна, а висновок експертизи від 29.06.2023 року базувався на неналежних документах, таких як акти звірки, які не є первинними бухгалтерськими документами", – говориться у повідомленні.

Крім того, позивач не довів реальність упущеної вигоди у розмірі 434 630 701,50 грн, оскільки фінансова звітність за 2019-2021 роки показала значно менший прибуток, зазначає РБК-Україна, посилаючись на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суд підкреслив, що відсутність належних доказів знищення майна унеможливила встановлення реального розміру збитків. Рішення суду ще може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо:

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв другий позов до Росії за збитками внаслідок російської агресії для банків, що виводяться з ринку. 17 липня Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн.

Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (АКХЗ), зобов’язавши Російську Ведерацію виплатити понад 927,5 млн грн компенсації за знищення критично важливої документації підприємства.

Минулого року повідомлялося, що Москва збагачує дружнього до Кремля Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Також повідомлялося, що Господарський суд Запорізької області відкрив справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча", який входить до групи "Метінвест".