Суд зобов’язав РФ компенсувати Алчевському коксохіму 927 мільйонів збитків

Східний апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (АКХЗ), зобов’язавши Російську Ведерацію виплатити понад 927,5 млн грн компенсації за знищення критично важливої документації підприємства.

Згідно з пресрелізом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", рішення суд прийняв 5 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому уточнюється, що попереднє рішення Господарського суду Луганської області, який відмовив у задоволенні позову, було скасоване.

Крім того, нагадується, що Алчевський коксохімічний завод – одне з найбільших підприємств України, що виробляло кокс для промисловості. Після окупації Алчевська у 2014 році завод втратив можливість функціонувати, а важливі документи, які підтверджували його фінансові вимоги, у т.ч. до ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), були знищені. Це унеможливило стягнення боргів із контрагентів та спричинило суттєві збитки.

У 2021 році Господарський суд Луганської області визнав АКХЗ банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. У липні 2024 року ліквідатором підприємства був призначений арбітражний керуючий, керівник Дніпровського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

Нагадаємо:

Господарський суд Тернопільської області призначив стягнути з Росії на користь ТОВ "Торговий дім "АМТ" 281,7 млн грн збитків, завданих в результаті російських ракетних ударів у 2023 році.