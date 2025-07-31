"Азовмаш" не смог взыскать с России 19,5 миллионов долларов за утраченное имущество

Хозяйственный суд города Киева отказал ООО "Азовмаш" в иске к РФ о взыскании убытков на сумму 19,5 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина.

Речь шла о возмещении потерь, вызванных военной агрессией в Мариуполе, где предприятие потеряло имущественные активы и понесло упущенную выгоду.

Суд в рамках рассмотрения дела о взыскании убытков на сумму 19 514 415,29 долларов, установил, что ООО "Азовмаш", которое занималось торговлей продукцией предприятий группы "Азовмаш" в Мариуполе, не предоставило достаточных доказательств реальности заявленных убытков, пишет агентство.

"В частности, инвентаризационная опись от 01.12.2022 года не подтвердила фактического наличия утраченного имущества, а заключение экспертизы от 29.06.2023 года базировалось на ненадлежащих документах, таких как акты сверки, которые не являются первичными бухгалтерскими документами", - говорится в сообщении.

Кроме того, истец не доказал реальность упущенной выгоды в размере 434 630 701,50 грн, поскольку финансовая отчетность за 2019-2021 годы показала значительно меньшую прибыль, отмечает РБК-Украина, ссылаясь на Единый государственный реестр судебных решений.

Суд подчеркнул, что отсутствие надлежащих доказательств уничтожения имущества сделало невозможным установление реального размера убытков. Решение суда еще может быть обжаловано в Северном апелляционном хозяйственном суде.

Напомним:

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц выиграл второй иск к России по убыткам в результате российской агрессии для банков, выводимых с рынка. 17 июля Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования Фонда к стране-агрессору на общую сумму 498,5 млн грн.

Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу ПАО "Алчевский коксохимический завод" (АКХЗ), обязав Российскую Ведерацию выплатить более 927,5 млн грн компенсации за уничтожение критически важной документации предприятия.

В прошлом году сообщалось, что Москва обогащает дружественного Кремлю Рамзана Кадырова, позволяя ему грабить Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, ранее принадлежавший Ринату Ахметову.

Также сообщалось, что Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", который входит в группу "Метинвест".