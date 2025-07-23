Суд зобов'язав Росію виплатити українським банкам пів мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виграв другий позов до Росії за збитками внаслідок російської агресії для банків, що виводяться з ринку.

Про це повідомляє Фонд.

17 липня Господарський суд Києва повністю задовольнив позовні вимоги Фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн.

Це груповий позов, у якому об'єднано п'ять банків: "Грін Банк", "Ерде Банк", "Укргазпромбанк", Банк "Таврика" та "Фортуна-Банк".

У Фонді нагадали, що активи цих банків, зокрема частина об'єктів нерухомості та кредитного портфеля, знаходилися на територіях Донецької та Луганської областей, окупованих Росією у 2014 році. Внаслідок окупації банки втратили змогу розпоряджатися цим майном.

Загалом збитки банків від дій РФ із 2014 року до початку повномасштабного вторгнення Фонд попередньо оцінює у 84 млрд грн. За цими збитками будуть подані позови. Отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з Росії на міжнародній арені.

Наразі суди розглядають іще два позови Фонду проти РФ: один на 651 млн грн у справі "Промекономбанку" та груповий позов на понад 920 млн грн за збитками чотирьох інших банків.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи шести банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,2 млрд грн.