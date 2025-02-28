Деякі підприємства Німеччини думають повернутися до газу РФ після війни

Деякі німецькі підприємства на сході країни готуються до повернення російського газу в Європу, покладаючи надії на зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Німецька промисловість десятиліттями спиралася на дешевий російський газ, а зростання цін на енергоносії вже призвело до уповільнення економічного зростання та змусило деяких виробників переносити виробництво за кордон.

Для багатьох політиків і бізнесменів у Німеччині ідея повернення до закупівлі російського трубопровідного газу залишається неприйнятною.

Однак на сході Німеччини, де економічна стагнація та історичні зв’язки з Росією роблять таку ідею більш привабливою, дискусії про повернення постачань уже почалися, навіть попри відсутність мирної угоди.

Керівник одного з найбільших хімічних виробничих майданчиків у Німеччині Крістіан Ґюнтер вважає, що єдиний спосіб відродити такі галузі, як його, — це знову отримати доступ до дешевого російського газу.

Якщо Дональду Трампу вдасться домовитися про завершення війни, припинені постачання газу до Європи можуть відновитися, пише агентство.

Можливі маршрути включають відновлення транзиту через Україну або використання непошкодженої гілки "Північного потоку" під Балтійським морем, що напряму з’єднує Росію та Німеччину.

Деякі політики також починають порушувати це питання. Міністр економіки федеральної землі Саксонія-Ангальт заявив, що мирна угода могла б змінити ставлення до постачання енергоносіїв із Москви.

"Якщо ми досягнемо миру та зможемо вибудувати довгострокову довіру, що Європі більше не загрожує небезпека з боку Росії, ми повинні бути відкритими до обговорення майбутніх поставок російського газу", — заявив Свен Шульце. "Я вважаю, що було б неправильно назавжди виключати можливість відновлення постачання газу".

Нагадаємо:

У 2025 році Європа купує російський газ у безпрецедентних обсягах, витрачаючи мільярди доларів, які Кремль використовує для фінансування своєї війни в Україні, всього через кілька тижнів після закінчення основної транзитної угоди, що породила надії на те, що ЄС може позбутися залежності від Москви.

У 2024 році Європа купила у Росії викопного палива на €22 млрд, але виділила €19 млрд на підтримку Києва.