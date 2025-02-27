Автовиробники ведуть європейські акції до зниження після погроз Трампа митами

Автовиробники очолили зниження європейських акцій в четвер після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові мита на товари з ЄС.

Про це пише Financial Times.

Широкий фондовий індекс Stoxx Europe 600 впав на 0,4%, а німецький індекс "блакитних фішок" Dax, який включає великих експортерів, знизився на 0,9%.

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його дуже скоро", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про його плани щодо мит ЄС. "Загалом, це буде 25 відсотків, і це буде на автомобілі та все інше".

Німецький Volkswagen впав на 1,7%, Mercedes-Benz - на 1,8%, а Porsche - на 2,4%. Stellantis впав на 2,6%.

Італійський виробник розкішних автомобілів Ferrari впав на 7,7% після того, як його найбільший акціонер, холдингова компанія сім'ї Аньєллі, заявила, що планує продати пакет акцій вартістю близько 3 млрд євро.

Нагадаємо:

Сім'я мільярдерів, яка контролює Volkswagen і Porsche, планує розширити портфель інвестицій, щоб зменшити залежність від автомобільного бізнесу, що натрапляє на труднощі.

Європейський Союз заявив про готовність знизити мита на автомобілі та інші товари, щоб запобігти ескалації торгового конфлікту зі США.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження 25% мит на імпорт автомобілів, ліків і мікрочипів до США, анонсуючи новий етап загострення торговельної війни.