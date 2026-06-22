Акції фотоагентства Getty Images злетіли майже на 300% завдяки OpenAI

Акції Getty Images Holdings Inc. підскочили на 290% під час передторгових торгів у понеділок після того, як фотобанк оголосив про укладення ліцензійної угоди з OpenAI.

Про це пише Bloomberg.

У неділю, 21 червня Getty повідомила, що зображення з її бібліотеки з'являтимуться у функціях пошуку та виявлення контенту ChatGPT, що стало важливим поворотом у діяльності компанії.

Компанії не оприлюднили фінансові умови угоди та не надали жодних подробиць щодо того, чи використовуватимуться зображення Getty для навчання майбутніх моделей OpenAI.

У травні компанія повідомила про те, що результати продажів за перший квартал не виправдали очікувань.

Крім того, з початку 2025 року ціна акцій Getty Images впала на близько 55% і в п'ятницю, 19 червня закрилася на рівні 61 цента. Вона падала через побоювання, що OpenAI та інші ШІ-компанії переманять клієнтів Getty, генеруючи штучні зображення.

На початку торгів у понеділок ціна підскочила до 2,38 дол. за акцію (зростання на 290%), після чого вирівнялася до 1,37 дол. станом на 14:50 за Києвом, свідчать дані TradingView.

Нагадаємо:

На початку року Getty Images погодилася придбати конкурента Shutterstock Inc, що призведе до створення об'єднаної компанії з ринковою вартістю близько $3,7 мільярда, включаючи боргові зобов'язання. Станом на червень компанія чекає на схвалення угоди.