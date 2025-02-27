Автопроизводители ведут европейские акции к снижению после угроз Трампа пошлинами

Автопроизводители возглавили снижение европейских акций в четверг после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС.

Об этом пишет Financial Times.

Широкий фондовый индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,4%, а немецкий индекс "голубых фишек" Dax, который включает крупных экспортеров, снизился на 0,9%.

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах относительно пошлин ЕС. "В общем, это будет 25 процентов, и это будет на автомобили и все остальное".

Немецкий Volkswagen упал на 1,7%, Mercedes-Benz - на 1,8%, а Porsche - на 2,4%. Stellantis упал на 2,6%.

Итальянский производитель роскошных автомобилей Ferrari упал на 7,7% после того, как его крупнейший акционер, холдинговая компания семьи Аньелли, заявила, что планирует продать пакет акций стоимостью около 3 млрд евро.

Напомним:

Семья миллиардеров, которая контролирует Volkswagen и Porsche, планирует расширить портфель инвестиций, чтобы уменьшить зависимость от автомобильного бизнеса, наталкивающегося на трудности.

Европейский Союз заявил о готовности снизить пошлины на автомобили и другие товары, чтобы предотвратить эскалацию торгового конфликта с США.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения 25% пошлин на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов в США, анонсируя новый этап обострения торговой войны.