Потрійна зарплата і завищені премії: аудитори знайшли порушення у ДП "Документ" на 71 мільйон

Державна аудиторська служба перевірила фінансово-господарську діяльність держпідприємства "Документ" і виявила порушень на 71 млн грн, з яких понад 18 млн грн – збитки через необґрунтовані виплати та надбавки керівництву й окремим посадовцям.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

Зокрема, колишня заступниця директора одного з департаментів суміщала свою посаду у Києві з одночасним керівництвом двома філіями – в Польщі та Німеччині.

За це вона отримувала повні виплати за весь робочий час, хоча фізично не могла виконувати обов'язки в різних країнах у такому обсязі. І навіть після звільнення з основної посади в Україні, вона продовжувала отримувати дві повні зарплати від закордонних філій без визначення основного місця роботи.

Крім того, польська філія взагалі не фіксувала робочий час керівниці. Відтак сукупно вона заробила 9,5 млн грн, чим було завдано державі збитків на таку суму.

Ще майже 9 млн грн було витрачено на безпідставні премії та нагороди екскерівництву, на виплати за невідпрацьований час, на завищені надбавки колишнім працівникам у закордонних філіях.

"Крім того, під час ревізії встановлено, що ДП "Документ" без проведення належних процедур уклало договори про закупівлі на понад 52 млн грн. Через це на керівника ДП "Документ" складено 10 протоколів про адміністративне правопорушення та спрямовано їх до суду. За подібне правопорушення передбачена сплата штрафу від 330 тис. до 1,7 млн грн", – зазначено в повідомленні Держаудитслужби.

Матеріали ревізії передали до правоохоронних органів.

Держаудитслужба надіслала підприємству вимогу щодо усунення порушень і відшкодування збитків.

Доповнено о 14:40

Своєю чергою, у ДП "Документ" повідомили ЕП, що за результатами цієї ревізії Держаудитслужба не виявила порушень у частині нарахування та виплат заробітної плати (або будь-яких її складових) чинним посадовим особам та керівництву підприємства.

Вказані у повідомленні ДАСУ посадові особи станом на початок ревізії були звільнені з підприємства, відносно дій цих колишніх посадових осіб підприємства правоохоронці проводять досудове розслідування.

На сьогодні підприємство виконує вимога ДАСУ та вживає всі необхідні заходи правового характеру для стягнення зазначених збитків з відповідальних колишніх співробітників ДП "Документ".

"Щодо питання застосування ДП "Документ" певних процедур закупівель слід зазначити, що підприємство вважає такі висновки ДАСУ передчасними, а під час ревізії було подано належні заперечення та правові обґрунтування", - йдеться в повідомленні держпідприємства.

Згідно з даними YouControl, ДП "Документ" з кінця 2024 року очолює Сергій Прокопченко.

