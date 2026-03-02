Міжнародні експерти почали зовнішній аудит АРМА

У Агентстві з розшуку та менеджменту активів розпочався незалежний зовнішній аудит ефективності.

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Команда Агентства з розшуку та менеджменту активів провела установчу зустріч із членами Комісії з незалежного зовнішнього аудиту ефективності АРМА", – говориться у повідомленні.

Сторони погодили формат роботи, графік та етапи оцінювання. Комісія перевірить, як Агентство виконує свої повноваження, визначені законом, і проаналізує ключові напрями його діяльності.

Аудит проходить за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права (3*E4U)", який реалізує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), та Міжнародної організації права розвитку (IDLO).

У січні Кабінет Міністрів України розпорядженням затвердив склад комісії. До неї увійшли міжнародні експерти з Нідерландів, Румунії, Великої Британії та Польщі з досвідом у сфері кримінального права, боротьби з корупцією та повернення активів.

"За підсумками аудиту агентство отримає незалежну оцінку своєї роботи та чіткі рекомендації для подальших змін – щоб підвищити ефективність управління арештованими активами і посилити прозорість діяльності", – говориться у повідомленні.

Незалежний аудит – важливий крок для виконання зобов’язань України в переговорах щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо:

Раніше Рахункова палата повідомила, що Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управліннями активами досі не прийняло в управління усі активи, якими має управляти за рішенням судів.

Раніше повідомлялося, що за рішенням уряду координування Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) передано до премʼєр-міністра.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив прем'єр-міністерці ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ.