Атака українських безпілотників спричинила колапс у аеропорту Сочі

У аеропорту Сочі, який знаходиться у Краснодарському краї РФ, виник колапс після атаки безпілотників, затримано більше 50 рейсів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Проблеми почалися в ніч з 30 серпня, коли Краснодарський край і сусідня Адигея зазнали нападу безпілотників. Тоді аеропорт тимчасово перестав приймати та відправляти літаки, внаслідок чого там застрягли «тисячі» людей", – говориться у публікації.

"Прес-служба повітряної гавані застерегла пасажирів про можливі переноси та скасування рейсів найближчими двома днями.В ніч на 31 серпня обмежень на польоти не вводили. Однак корекція розкладу через минулі обмеження призвела до нових затримок як за внутрішніми, так і за міжнародними напрямками", – пише The Moscow Times.

Видання додає, що представник аеропорту Сочі повідомив РБК, що всі служби працюють у штатному режимі. Він повідомив, що понад два години затримали вісім рейсів,але запевнив, що це пов'язано "з виробничими причинами у авіакомпаній".





Нагадаємо:

Раніше, 24 серпня, повідомлялося, що у багатьох аеропортах Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, в суботу ввечері було введено обмеження на прийом і випуск повітряних суден, три авіакомпанії повідомили про зміни в розкладі.

Обмеження на прийом і відправку літаків було запроваджено, зокрема, в аеропортах Нижнього Новгорода, Тамбова, Самари, Нижньокамська, Іжевська, Ульяновська, Кірова, Казані та Пензи.

Раніше повідомлялося, що за шість місяців 2025 року кількість тривалих затримок російських авіакомпаній подвоїлася і зрівнялася з показниками всього 2023 року.

Раніше повідомлялося, що 5 липня через небезпеку безпілотних атак в Росії було скасовано частину рейсів в аеропортах. Що спричинило колапс в аеропортах, виникла необхідність коригувати всі графіки. Згодом російська влада заявила, нібито за ніч на 6 липня було знешкоджено 120 українських безпілотників

Транспортний колапс в аеропортах Росії, що почався в ніч на 5 липня через атаки українських безпілотників, до ранку 7 липня призвів до затримки майже двох тисяч рейсів.