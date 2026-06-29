Авіакомпанії РФ тримають на землі 19,3% парку – повільно ремонтують

У найбільших російських авіакомпаній, на які припадає майже весь пасажиропотік, простоюють 130 літаків, або 19,3% парку, при чому нормальним показником для високого сезону вважається до 10%.

Про це пише "Коммерсантъ".

Основна причина підвищеного простою цього року — тривале технічне обслуговування літаків.

Станом на 28 червня у одинадцяти авіакомпаній, які забезпечують понад 90% усього російського пасажиропотоку, не виконують рейси 130 із 673 літаків, підрахувало російське видання, спираючись на дані Flightradar24 та інших сервісів.

Без урахування літаків групи "Аерофлот" у восьми компаній простоює третина парку — 93 із 322 повітряних суден).

Нормальним показником для галузі, за словами співрозмовників видання в авіакомпаніях та експертному колі, вважається простой до 10% ПС на планове обслуговування в літній сезон.

У"Аерофлоту" з парком 349 літаків, не літають 37, більша частина з яких належить дочірній компанії "Росія". Понад рік не літають, зокрема, три з шести "аерофлотівських" Airbus 320neo.

Найбільша кількість літаків, або третина парку, простоює у найбільшої приватної авіакомпанії S7: 32 літаки сімейства А320neo та один Embraer мають проблеми з двигунами. Загалом у компанії 104 пасажирські літаки.

Нагадаємо:

Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.

Росія заборонила експорт авіапального до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії розконсервують літаки Ту, Іл та Ан та Boeing у 2026 році через дефіцит авіатехніки у цивільній авіації.