Єврокомісія не дослухалася авіаперевізників: біометричний прикордонний контроль не ослаблять

Європейська комісія не призупинить дію нової системи контролю на кордонах Шенгенської зони, попри утворення довгих черг і перебої у роботі аеропортів в розпал літнього туристичного сезону.

Про це повідомляє The New York Times.

Ідеться про застосування системи Шенгенської системи в'їзду/виїзду (EES). Європейська комісія заявила, що не бачать підстав для повного призупинення роботи цієї системи влітку. Вона є важливою частиною посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС, наголосили у комісії.

Авіакомпанії просили Європейську комісію тимчасово призупинити дію EES у випадках, коли пасажиропотік перевищує пропускну здатність прикордонного контролю, оскільки літній туристичний сезон набирає обертів.

Переваги для безпеки важливіші за тимчасові незручності, пояснили позицію у Єврокомісії. Система E.E.S. допомагає краще відстежувати пересування громадян третіх країн, запобігати використанню підроблених документів тощо.

Система вже працює у всіх країнах-учасницях і поступово стабілізується після періоду адаптації, запевняє Єврокомісія. Труднощі, з якими зіштовхуються аеропорти та авіакомпанії нині там назвали "типовими для масштабного цифрового проєкту", який одночасно впливає на десятки країн та мільйони мандрівників.

Нагадаємо:

Раніше низка авіаційних об'єднань (IATA, A4E, ACI Europe ті інші) закликали Єврокомісію призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю на час літнього сезону.

У травні світові авіакомпанії скоротили кількість пасажирських місць на 2 млн та скасували 12 тисяч пасажирських рейсів. Також низка авіакомпаній перейшла на використання менших або більш економічних літаків, щоб заощадити авіапальне в умовах можливих перебоїв у постачанні.