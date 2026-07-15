У США розкрили деталі проєкту Грема про санкції проти РФ – з пом'якшеннями

Українська правда

У Сенаті США розкрили деталі оновленої версії законопроєкту покійного Ліндсі Грема щодо санкцій проти РФ – з пом'якшеннями, порівняно з початковою редакцією.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У вівторок сенатори презентували оновлену редакцію проєкту про санкції проти РФ, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем разом з демократом Річардом Блюменталем. У ньому пом'якшені початкові пропозиції "каральних" тарифів для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Зокрема, митна ставка проти них в оновленій версії пропонується на рівні максимум 100% і для топ-5 імпортерів, тоді як у початковій – 500% для всіх.

Також надаються винятки для країн, які імпортують менше 15% експорту російського природного газу, та які "вживають значних кроків для скорочення імпорту"– під них могли б потрапити Японія, Франція, Бельгія та Угорщина.

У п'ятірку найбільших імпортерів російської нафти зараз входять Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, а газу – Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія, кажуть помічники, дотичні до підготовки тексту.

Також проєкт передбачає санкції проти танкерів "тіньового флоту", які не користуються послугами західних компаній; проти російських фінансових установ, включно з Центральним банком РФ, та найбільшими державними енергетичними проєктами РФ, включно з Yamal LNG та Arctic LNG 1, 2, 3.

Крім того, оновлена версія містить положення, що дозволяє Трампу призупинити дію санкцій, якщо він вважатиме, що це відповідає національним інтересам США.

Помічники сенаторів зазначили, що у проєкту було 26 співавторів і зараз шанси на його ухвалення доволі впевнені.