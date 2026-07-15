СБС уразили 20 кораблів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі за ніч

Сили безпілотних систем Збройних сил України за ніч на 15 липня уразили 20 одиниць кораблів з так званого "тіньового флоту" Росії поблизу окупованого Кримського півострова.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).

З усіх 20 уражених кораблів: 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир.

Загалом Силам безпілотних систем за 9 днів вдалось ліквідувати 116 суден у Азовському морі.

Нагадаємо:

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України пошкодили 5 танкерів, 5 суховантажів та один буксир.