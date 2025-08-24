У багатьох аеропортах Росії вводили обмеження, авіакомпанії змінювали розклад

Українська правда

У багатьох аеропортах Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, в суботу ввечері було введено обмеження на прийом і випуск повітряних суден, три авіакомпанії повідомили про зміни в розкладі.

Джерело: пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС із посиланням на Росавіацію та авіакомпанії

Деталі: Авіакомпанії "Аэрофлот", "Россия" і "Победа" повідомили, що коригують розклад у зв'язку з обмеженнями на використання повітряного простору.

Московський аеропорт "Шереметьєво" ввів обмеження в периметрі повітряного простору. Відзначається, що "Шереметьєво" продовжує обслуговувати рейси російських і зарубіжних авіакомпаній на виліт і приліт "за фактом можливості і черговості".

Через введені обмеження в "Пулково" в Санкт-Петербурзі на запасні аеродроми відправилися понад 30 рейсів, затримано понад 50 рейсів. Пізніше аеропорт відновив обслуговування рейсів.

Обмеження на прийом і відправку літаків у суботу ввечері запроваджено, зокрема, в аеропортах Нижнього Новгорода, Тамбова, Самари, Нижньокамська, Іжевська, Ульяновська, Кірова, Казані та Пензи.

Оновлено: Станом на 23:30 обмеження на прийом і випуск повітряних суден в "Шереметьєво" зняті, також їх знімають в деяких інших аеропортах.

У ніч проти 24 серпня Росавіація повідомила про зняття обмежень у низці російських аеропортів.

Що передувало: Раніше в суботу Санкт-Петербург, Ленінградська область і Москва зазнали атаки безпілотників.