АРМА знову шукає управителя для арештованого завода Медведчука

Андрій Муравський — 23 вересня, 15:51
Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало ринкові консультації щодо пошуку управителя арештованим заводом ТОВ "Бетонбуд".

Про це повідомляє Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Це один з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові, говориться у повідомленні. Комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

Актив складається з трьох об’єктів нерухомого майна, 30 транспортних засобів (бетоновозів, бетононасосів, навантажувачів) та двох бетонних вузлів. Управитель отримає 100% корпоративних прав.

"Бетонбуд" оснащений сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення з під’їзною залізничною колією та естакадою з бетонним майданчиком площею 4 738,6 кв. м.

АРМА зазначає, що завод належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора і був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова.

Нагадаємо:

У липні АРМА вже повідомляло про проведення аукціону з відбору управителя на Prozorro для арештованих активів ТОВ "Бетонбуд". Тоді агентство зазначало, що серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму "Будінтегра".

ТОВ "Бетонбуд" повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком. Завод "Бетодбуд" та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні 2024 року.

Під час огляду арештованого заводу Медведчука та Козака - ТОВ "Бетонбуд" - працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

