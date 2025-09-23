АРМА снова ищет управляющего для арестованного завода Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов начало рыночные консультации по поиску управляющего арестованным заводом ООО "Бетонбуд".

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов.

Это один из ведущих производителей строительных материалов во Львове, говорится в сообщении. Комплекс является коммерчески привлекательным для ведения производственной деятельности, поскольку занимает значительные позиции на рынке строительных материалов во Львовской области.

Актив состоит из трех объектов недвижимого имущества, 30 транспортных средств (бетоновозов, бетононасосов, погрузчиков) и двух бетонных узлов. Управляющий получит 100% корпоративных прав.

"Бетонбуд" оснащен современным оборудованием для производства бетона и других строительных смесей, имеет ангар для хранения сыпучих материалов, офисные и складские помещения с подъездным железнодорожным путем и эстакадой с бетонной площадкой площадью 4 738,6 кв. м.

АРМА отмечает, что завод принадлежал бизнес-партнерам фигурантов уголовного производства о государственной измене в пользу страны-агрессора и был передан в управление АРМА по решению Лычаковского районного суда Львова.

Напомним:

В июле АРМА уже сообщало о проведении аукциона по отбору управляющего на Prozorro для арестованных активов ООО "Бетонбуд". Тогда агентство отмечало, что среди участников конкурса наиболее экономически выгодным признано предложение консорциума "Будинтегра".

ООО "Бетонбуд" связан с пророссийским политиком и предателем Виктором Медведчуком. Завод "Бетодбуд" и еще три актива во Львовской области (ООО "Капитал Плаза", 50% ООО "Галицкий перекресток", ООО "Трансмонолитавто") братьев Козака и Медведчука были переданы в управление АРМА в июле 2024 года.

При осмотре арестованного завода Медведчука и Козака - ООО "Бетонбуд" - работники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.