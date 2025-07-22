Завод, пов'язаний з Медведчуком: АРМА перевіряє переможця аукціону

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перевіряє учасників конкурсу щодо ТОВ "Бетонбуд", який повʼязаний з проросійським політиком та зрадником Віктором Медведчуком.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Завершено аукціон з відбору управителя на Prozorro для арештованих активів ТОВ "Бетонбуд". Наразі триває перевірка учасників, зокрема на пов’язаність з РФ або власником арештованого активу", - повідомила Олена Дума.

За її словами, серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму "Будінтегра".

Водночас АРМА розпочало аналіз поданої документації.

"Нагадаю, активи ТОВ "Бетонбуд" включають сучасне обладнання для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські, офісні приміщення та спецтехніку, як то бетоновози та бетононасоси, що мають високий попит в будівельній галузі", - зазначила Олена Дума.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило переможців конкурсів на відбір управителів для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати".