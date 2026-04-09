АРМА хоче розірвати три з чотирьох договорів з консорціумом "КАМпарітет"

"Управляюча компанія "КАМпарітет" заборгувала понад 6,4 мільйона гривень за чотирма договорами, АРМА вже працює над тим, щоб змінити управителя.

Про це повідомляє Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами.

За результатами системного контролю та перевірок щодо ефективності управління активами з боку консорціуму "Управляюча компанія "КАМпарітет", АРМА встановило факти невиконання істотних умов договорів.

Станом на кінець березня компанія "КАМпарітет" накопичила заборгованість за чотирма договорами на загальну суму понад 6,4 млн грн. АРМА вже вживає заходів щодо заміни управителя за трьома об'єктами згідно договорів, говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що "Консорціум "КАМпарітет", який пов'язують з Михайлом Стефанішиним, у 2024-2025 став управителем нерухомості в Києві на вулиці Павлівській, Будинку профспілок, виробництва ягід ТОВ "Українська ягода" та ТЦ "Флагман" у Івано-Франківську".

Раніше голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна повідомила, що "КАМпарітет", який пов'язують з Михайлом Стефанішиним. Він станом на 1 березня 2026 року заборгував українському бюджету майже 7,5 млн гривень за управління арештованими активами.

У нацагентстві запевняють, що система контролю не лише фіксує порушення, а й забезпечує їхнє усунення. А з 1 квітня 2026 року запроваджено нову структуру центрального апарату АРМА – контроль за ефективністю управління активами тепер здійснює спеціально створене управління з контролю за ефективністю менеджменту активів.

Нагадаємо:

У жовтні минулого року АРМА розпочало приймання пропозицій з управління арештованим торговим центром "Флагман" в Івано-Франківську, що належав громадянам Росії.

Раніше повідомлялося, що консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об'єктів управління таки є", – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів уклало договір управління щодо Будинку профспілок, розташованого за адресою Майдан Незалежності, 2, з консорціумом "Управляюча компанія "КАМпарітет".

АРМА передало консорціуму "Управляюча компанія КАМпарітет" арештоване майно компанії "Українська ягода". Повідомлялося, що доходи від експлуатації майна, включно з щомісячним гарантованим платежем, надходитимуть до держбюджету.

Також повідомлялося, що УК "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основний вид діяльності компанії – управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

Директоркою є Ліана Пінькевич, а засновниками три компанії – "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ ЄВРО-СЕРВІС", "ПАРКІНГ КОМФОРТ" та "БЕРРІ ХАБ ПЛЮС". Бенефіціарами "УК "КАМпарітет" є Юрій Тарасенко та Вадим Петрекуци.