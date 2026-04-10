Арештований будинок ексміністра МВС Захарченка знов хтось незаконно використовує – АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зафіксувало факт незаконного використання арештованого будинку ексміністра МВС України Віталія Захарченка, який переховується в РФ.

Про це інформує пресслужба АРМА.

"1 квітня 2026 року під час огляду встановлено: у будинку перебувають сторонні особи, які використовують його на підставі так званого договору суборенди. Вказаний "договір" не має юридичної сили, оскільки майно перебуває під арештом і передане в управління АРМА із забороною використання третіми особами", – повідомляють в агентстві.

Як зазначається, це свідоме порушення судового рішення та незаконне користування арештованим активом. АРМА поінформувало правоохоронні органи та ініціювало внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо:

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко таємно мешкав у будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. За словами Галущенка, він платив близько 130 доларів за добу проживання у цьому будинку.

Раніше Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінюсту про стягнення активів до глави МВС часів Януковича Віталія Захарченка. Суд конфіскував шість обʼєктів нерухомості, зокрема дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках України.

29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У грудні 2025 року на платформі Prozorro оголосили конкурси з відбору управителів для арештованих об'єктів нерухомість ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

АРМА вже раніше оголошувало конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича - Віталія Захарченка.