АРМА стягнуло 11 мільйонів гривень після інвентаризації судових ухвал та активів

Після того, як у червні Нацагентство з розшуку та менеджменту активів у взаємодії з Офісом Генерального прокурора завершило інвентаризацію судових ухвал та активів, АРМА стягнуло із заарештованих активів 11 млн гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів.

"Це перші результати від інвентаризації ухвал та арештованих активів з Офісом Генерального прокурора", – говориться у повідомленні.

АРМА нагадує, що в червні 2025 року завершило інвентаризацію судових ухвал та активів. І за результатами підписаного Протоколу інвентаризації ухвал та активів, було встановлено факти відсутності в ЄДРАА частини судових рішень. А також – зведено інформацію про ухвали суду про скасування арешту, конфіскації, спеціальної конфіскації переданих АРМА активів, тощо.

За однією із ухвал, яка не була належним чином оформлена та внесена до Реєстру арештованих активів раніше, списано 11 млн грн.

"Цей приклад є наочною демонстрацією результативності системної співпраці АРМА з Офісом Генпрокурора. Кожне рішення суду буде працювати в інтересах держави, а кожна гривня - на збройні сили", – запевняють в агентстві.

"Протокол інвентаризації ухвал та активів – це дієвий механізм встановлення юридичних і фактичних реалій з управління арештованими активами, який ставить крапку в маніпуляціях щодо підстав неможливості виконання рішень суду", – говориться у повідомленні.

АРМА зазначає, що серед активів, управління якими наразі законодавчо заблоковано, значну частину складають корпоративні права та арештоване майно рф. Ці активи входять як до переліку тих, що не підлягають виконанню, так і до групи, щодо якої тривають підготовчі заходи.

Починаючи з другої половини 2023 року, агентство розпочало реалізацію внутрішньої реформи. І стало співавтором урядового законопроєкту про реформу та надало низку зауважень і пропозицій до депутатської ініціативи 12374-д.

АРМА ініціювало відкриття та наповнення Реєстру арештованих активів, перегляд договорів управління та розірвання неефективних, розробку нових правил щодо управління та реалізації активів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що АРМА виставить на електронному майданчику Prozorro завод "Керамбуд". Пинкова вартість арештованого заводу "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака становить 246,2 млн грн згідно з незалежною оцінкою активу.

Раніше під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака - ТОВ "Бетонбуд" - працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

Також повідомлялося, що АРМА шукає управителя для майна телеканалу Наш, який належав підозрюваному у держзраді екснардепу Євгену Мураєву. АРМА виставило на аукціон в системі Прозорро ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш 24", ТОВ "Наш 365".