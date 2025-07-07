АРМА взыскало 11 миллионов гривен после инвентаризации судебных решений и активов

После того, как в июне Нацагентство по розыску и менеджменту активов во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора завершило инвентаризацию судебных постановлений и активов, АРМА взыскало с арестованных активов 11 млн гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

"Это первые результаты от инвентаризации постановлений и арестованных активов с Офисом Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

АРМА напоминает, что в июне 2025 года завершило инвентаризацию судебных постановлений и активов. И по результатам подписанного Протокола инвентаризации постановлений и активов, были установлены факты отсутствия в ЕГРАА части судебных решений. А также - сведено информацию о постановлениях суда об отмене ареста, конфискации, специальной конфискации переданных АРМА активов и тому подобное.

По одному из постановлений, которое не было должным образом оформлено и внесено в Реестр арестованных активов ранее, списано 11 млн грн.

"Этот пример является наглядной демонстрацией результативности системного сотрудничества АРМА с Офисом Генпрокурора. Каждое решение суда будет работать в интересах государства, а каждая гривна - на вооруженные силы", - уверяют в агентстве.

"Протокол инвентаризации постановлений и активов - это действенный механизм установления юридических и фактических реалий по управлению арестованными активами, который ставит точку в манипуляциях относительно оснований невозможности исполнения решений суда", - говорится в сообщении.

АРМА отмечает, что среди активов, управление которыми сейчас законодательно заблокировано, значительную часть составляют корпоративные права и арестованное имущество РФ. Эти активы входят как в перечень тех, которые не подлежат исполнению, так и в группу, по которой продолжаются подготовительные мероприятия.

Начиная со второй половины 2023 года, агентство начало реализацию внутренней реформы. И стало соавтором правительственного законопроекта о реформе и предоставило ряд замечаний и предложений к депутатской инициативе 12374-д.

АРМА инициировало открытие и наполнение Реестра арестованных активов, пересмотр договоров управления и расторжение неэффективных, разработку новых правил по управлению и реализации активов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АРМА выставит на электронной площадке Prozorro завод "Керамбуд". Рыночная стоимость арестованного завода "Керамбуд" Виктора Медведчука и его бизнес-партнера Тараса Козака составляет 246,2 млн грн согласно независимой оценке актива.

Ранее при осмотре другого арестованного завода Медведчука и Козака - ООО "Бетонбуд" - работники АРМА установили факты его незаконного использования и использования специального транспорта, который также был арестован.

Также сообщалось, что АРМА ищет управляющего для имущества телеканала Наш, который принадлежал подозреваемому в госизмене экс-нардепу Евгению Мураеву. АРМА выставило на аукцион в системе Прозорро ООО "Наша Прага", ООО "Наш 24", ООО "Наш 365".