ПриватБанк знову продає "Дніпро-Арену" та ТЦ "Приозерний"

ПриватБанк виставить на продаж найбільші об'єкти стягнутого майна, серед яких стадіон "Дніпро-Арена" та торгівельний центр "Приозерний" у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Відповідно до оновлених урядом Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору державні банки мають активніше скорочувати частку непрацюючих активів та позбуватися майна, не пов'язаного з основною банківською діяльністю", – йдеться в повідомленні.

Через це ПриватБанк продасть всі об'єкти стягнутого майна, отриманого у рахунок погашення проблемних кредитів ще до націоналізації.

Усі об'єкти реалізовуватимуться виключно через відкриті аукціони Prozorro. До участі не допустять осіб під санкціями, з корупційними правопорушеннями, приналежних до олігархів або офшорів з непрозорою структурою власності.

До кінця року банк виставить на аукціони найбільші об'єкти зі свого портфеля стягнутого майна: "Дніпро-Арену", ТЦ "Приозерний", низку об'єктів, які використовуються в роботі курорту "Буковель" та готельних комплексів Radisson та "Гуртожиток".

У ПриватБанку зазначають, що реалізація стягнутого майна дасть змогу скоротити витрати на їх утримання, покращити фінансовий результат банку та збільшити надходження до державного бюджету через податки і дивіденди.

Нагадаємо:

ПриватБанк у 2022 році вже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу футбольного клубу СК "Дніпро-1". Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн (3 106 грн за 1 кв. м). Продати власність не вдалося.

Наприкінці січня 2026 року аукціон з оренди "Дніпро-Арени" та футбольну тренувальну базу з критим полем не відбувся через відсутність учасників.